إسرائيل تلقي القبض على إثنين من أصل 6 أسرى فروا من سجن جلبوع... فيديو

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، إلقاء القبض على إثنين من أصل ستة أسرى فلسطينيين فروا فجر الإثنين الماضي من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي البلاد.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الأسيرين اللذين تم القبض عليهما هما يعقوب قادري (49 عاما)، ومحمد العارضة.

ونشرت القناة مقطع فيديو قالت إنه يوثق لعملية الاعتقال.

שני האסירים שנתפסו - יעקוב קאדרי ומוחמד עארידה | תיעוד

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/t6PIOO9jP3 — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2021

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الأسيرين اعتقلا في منطقة جبل القفزة ‏جنوب شرقي مدينة الناصرة شمال إسرائيل.

وأوضحت أنه تم القبض على الأسيرين، بعدما توجها لأحد المواطنين "طلبا للمساعدة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفر 6 أسرى فلسطينين فجر الاثنين الماضي من سجن جلبوع، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين، متصلة بنفق ينتهي بفتحة أخرى خارج أسوار السجن، وأعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى بحثا عنهم بمشاركة الجيش والشرطة وأجهزة أمنية أخرى..