دقلو: نحتاج لمواجهة التطرف والغلو

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن المجتمع السوداني في حاجة إلى مواجهة التطرف والغلو، داعيا إلى التحصين بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة.

ولفت دقلو خلال كلمة له في ختام الدورة العلمية، لتخريج ألف طالب وطالبة، في مجال الشريعة والتأصيل بأن مظاهر التطرف والغلو وأمراض العصبية والكراهية والعنصرية بدأت تنتشر في المجتمع السوداني بكثرة.

وقال دقلو إن هذه الظواهر التي بدأت تنتشر في البلاد، لا تنفصل عن واقعنا الذي نعيشه، سياسياً واقتصادياً واجتماعاً، مما يستدعي وقفة مع أنفسنا لتقييم أوضاعنا الحالية لنسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي بنا إلى بر الأمان.

وأشار الى أن المسؤولية، تقع على عاتق العلماء والدعاة والشيوخ لنشر رسالة الإسلام السمحة، رسالة الاعتدال والخير والنور، لافتا إلى أن إصلاح أي مجتمع، يبدأ من الأسرة، ثم المدارس، والخلاوي والجامعات".

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