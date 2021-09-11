الجيش الإسرائيلي يشن عدة غارات جوية على قطاع غزة. 

شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت، عدة غارات جوية تستهدف مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت مواقع في غزة تابعة لحركة حماس ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع".

وأضاف أدرعي: "استهدفنا نقطة إطلاق نيران ومنشأة تدريب ومخزن وسائل قتالية ومصنع أسمنت لبناء أنفاق في غزة".

وفي وقت سابق، مساء أمس الجمعة، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن صاروخا أُطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة، بعد وقت قصير من إعلان تل أبيب القبض على أسيرين من إجمالي ستة فروا من سجن جلبوع يوم الإثنين الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في أعقاب التقرير عن دوي صافرات الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد اعترضتها منظومة القبة الحديدية".

وأعلنت إسرائيل، الجمعة، إلقاء القبض على الأسيرين يعقوب محمود قادري ومحمد العارضة.

ونشرت القناة مقطع فيديو قالت إنه يوثق عملية الاعتقال التي جرت في مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر.

وأضافت أن الاثنين كانا يتجولان في الشارع طالبين الطعام، وهما يحاولان تغطية وجهوهم حتى لا يتم التعرف عليهم "لكن الناس رفضوا وأبلغوا الشرطة".

وفر 6 أسرى فلسطينين فجر الاثنين الماضي من سجن جلبوع، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين، متصلة بنفق ينتهي بفتحة أخرى خارج أسوار السجن، وأعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى بحثا عنهم بمشاركة الجيش والشرطة وأجهزة أمنية أخرى..

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