هل هاجمت سمكة قرش مواطنا في الساحل الشمالي؟ الحكومة المصرية ترد... صور

ردت الحكومة المصرية على ما أثير حول إصابة أحد المواطنين في هجوم لسمكة قرش في منطقة الساحل الشمالي المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت وزارة البيئة المصرية في بيان أنها تلقت بلاغا يفيد بدخول مواطن مستشفى العلمين أمس الجمعة إثر مزاعم عن هجوم سمكة قرش عليه أثناء ممارسته السباحة في إحدى قرى الساحل الشمالي.

ووفقا للبيان، نفت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد صحة ما أثير حول إصابة الرجل في هجوم لسمكة قرش.

وقالت فؤاد إن لجنة من خبراء المحميات والحياة البحرية بالوزارة "أكدت أن المعلومات المؤكدة حول الحادث تفيد بعدم تعرض الغواص لهجمة سمكة قرش".

وأوضحت أن

الأطباء المكلفون بعلاج المصاب قاموا بفحص الإصابة وأفادوا أنها ناتجة عن جرح قطعي بآلة حادة وليس بسبب كائن بحري، مؤكدين عدم تتطابق شكل الإصابة قطعيا مع ما هو ثابت وموثق عالميا لطبيعة الإصابات التى تنتج عن هجوم أسماك القرش على البشر.

وأضافت وزيرة البيئة المصرية أن الساحل الشمالي المطل على البحر المتوسط آمن ولم يسبق أن تم رصد وقوع حوادث هجوم لأسماك القرش على البشر بنطاقه.

وأشارت فؤاد إلى استمرار أعمال المسح والرصد للمياه بالبحر المتوسط لطمأنة المواطنين وللحفاظ على سلامتهم وحمايتهم.

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