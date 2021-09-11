اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقت باتجاه الأراضي السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط غربي المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف العربي إن محاولات "أنصار الله" عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) September 11, 2021

وأكد التحالف أنه تم التصدي لهذه المحاولات، لافتا إلى أنه يتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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