الصحة السعودية توجه نصيحة لمواطنيها بشأن تحورات كورونا

توجهت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، بنصيحة إلى مواطنيها بشأن مضاعفات متحورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أهابت فيها بالمواطنين إلى ضرورة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بهدف الوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

#الصحة تهيب بالجميع بأهمية المسارعة لاستكمال الجرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات وحمايةً من مضاعفات الفيروس بإذن الله.

وتؤكد على أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 11, 2021

وفي السياق نفسه، نشرت وزارة الصحة السعودية إحصاء جديدا بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، ليوم أمس الجمعة، حيث تم تسجيل 83 حالة مؤكدة، وتعافي 75 حالة، في وقت بلغ عدد الحالات النشطة 2312 حالة منها 528 حالة حرجة.

وشددت الصحة السعودية على أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة، في الوقت الحالي، في جميع مراكز اللقاحات في مناطق المملكة.

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