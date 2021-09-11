دعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في تونس... هل تتم

كشفت مصادر مطلعة عن دعوة الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، حسين العباسي، إلى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي في أول إشارة إلى رفض أي خطط محتملة لتعليق الدستور.

ووفقا لوكالة "رويترز"، دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي برلمانًا جديدًا على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي.

وفي وقت سابق، كان قد أعلن وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه من الضروري تعليق الدستور وأن هناك توجها لتعديل النظام السياسي.

وشهدت تونس في يوليو/ تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الجاري.