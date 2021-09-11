الاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى انتخابات مبكرة تفضي لتشكيل البرلمان

طالب الاتحاد التونسي للشغل، اليوم السبت، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لتشكيل برلمان جديد، يناقش مجددا الدستور من أجل تغيير النظام السياسي.

القاهرة- سبوتنيك. جاء هذا في كلمة أدلى بها الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في ولاية المنستير، بخصوص يوم العلم، في الاتحاد الجهوي في المنطقة.

وقال الطنوبي إنه ينبغي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تقود لبرلمان جديد على أثره يتم نقاش الدستور وتغيير النظام السياسي في تونس.

وتساءل عن الوضع الحالي في البلاد في ظل عدم وجود حكومة تهتم بشؤون المواطنين خاصة مع العودة المدرسية والمطالب الاجتماعية المتعطلة.

ودعا الطبوبي في كلمته المصورة التي تم نشرها على الصفحة الرسمية، اليوم السبت، إلى ضرورة وضوح الرؤية في تونس، والمسار الذي سيسلكه الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأوضح أن جميع المواطنين في تونس يؤيدون تغيير الوضع الحالي في البلاد، من خلال مشاركة المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وشهدت تونس، في يوليو/تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.

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