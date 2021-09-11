إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن سجن جلبوع

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن مصلحة السجون الإسرائيلية تعكف على البحث عن أنفاق جديدة داخل سجن جلبوع، الذي هرب منه ستة من الأسرى الفلسطينيين، فجر الاثنين الماضي.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، أن مصلحة السجون الإسرائيلية قررت إخلاء قسمين من سجن جلبوع ونقلهما إلى سجون أخرى جنوبي البلاد، في سياق البحث عن أنفاق أخرى داخل السجن نفسه.

وأوضح الموقع أن هناك تعليمات عسكرية باستمرار تفتيش سجن جلبوع، على وجه الخصوص، وبقية السجون بوجه عام، تخوفا من وجود أنفاق أخرى يمكن للأسرى الفلسطينيين الهروب عن طريقها.

وتمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع، الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، الاثنين الماضي، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

وشهدت مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم السبت، اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في بلدة أم الغنم شمال البلاد.

وتكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين، مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

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