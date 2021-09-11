الجيش اليمني يعلن تدمير مخزن أسلحة لـ "أنصار الله" في مأرب

أعلن الجيش اليمني صد محاولات تقدم قامت بها جماعة "أنصار الله"، وتدمير مخزن أسلحة في محافظة مأرب، شرق العاصمة صنعاء، ضمن العمليات العسكرية الدائرة في المحافظة التي تحاول الجماعة فرض سيطرتها عليها.

القاهرة - سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم السبت، إن قوات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، تصدت لمجموعات من "أنصار الله" كانوا يحاولون التسلل إلى عدة مواقع في مأرب ، مؤكدة وقوع عشرات القتلى والمصابين بين صفوفهم.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن قواتها المدفعية تمكنت من تدمير مخزن أسلحة تابع لـ "أنصار الله"، غرب مأرب، إضافة إلى استهداف تعزيزات عسكرية تابعة لهم.

يذكر أن المعارك بين الجيش اليمني و"أنصار الله" تصاعدت في محافظة مأرب إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة، التي يوجد فيها مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش، إضافة إلى ثرواتها النفطية.

ويعاني اليمن من حرب أهلية منذ نحو 7 سنوات بين الجيش اليمني، المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة أنصار الله، التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ 2014، وهو ما تسبب في تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وأدى إلى حدوث كارثة إنسانية.

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