محافظ درعا لـ"سبوتنيك": خطط مستعجلة لترميم المدارس والبنى الخدمية في درعا البلد

بعد تحريره من المجموعات الإرهابية المسلحة، زار محافظ درعا اللواء مروان إبراهيم شربك، بحضور ممثلين عن مركز المصالحة الروسي في المنطقة الجنوبية، حي درعا البلد في مدينة درعا، والتقى العديد من الفعاليات الأهلية والشعبية ووجهاء الحي.

وقال محافظ درعا، اللواء مروان إبراهيم شربك، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في درعا: "تم التوجيه وبشكل فوري لزيادة مخصصات الدقيق التمويني في مخبزي (درعا البلد) و(المخيم)، واعتماد صالة بيع بالتجزئة تابعة للشركة السورية للتجارة، وذلك بهدف تقديم المواد المدعومة للمواطنين وتخفيف الأعباء المادية عليهم".

وأضاف المحافظ: "سيتم العمل وبشكل مستعجل على ترميم بعض المدراس، وتأمين مستلزمات العملية التعليمية فيها، فضلاً عن توجيه آليات الخدمات الفنية ومجلس المدينة لعمليات ترحيل الانقاض وفتح الطرقات وتعزيلها".

وأكد المسؤول السوري حرص الحكومة على تقديم كل الدعم اللازم لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الحي والمناطق المتاخمة له، وتوفير جميع المرافق الخدمية بمختلف القطاعات لأبناء المنطقة، مؤكدا وجود مخطط زمني يتم العمل عليه بشكل مستمر وبجهد مكثف من جميع الدوائر المعنية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه وأفضل.

وقال مراسل "سبوتنيك" في المدينة: "تنفيذاً لاتفاق (درعا البلد)، وبعد نشر الجيش السوري نقاطه ضمن أحياء الحي ومنطقتي (طريق السد) و(الَمخيم) زار محافظ درعا اللواء شربك، برفقة قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل وعدد من مدراء الدوائر الخدمية منطقة (درعا البلد) والتقوا جميعا، بحضور الجانب الروسي وممثلين عن مركز المصالحة الروسية في المنطقة الجنوبية، بالعديد من الفعاليات الأهلية والشعبية والوجهاء للوقوف على أبرز الاحتياجات الخدمية للمنطقة لا سميا مع تعرض العديد من المرافق الخدمية للأضرار جراء توتر الأوضاع الأمنية خلال الفترة السابقة

© Sputnik . Firas Al-Ahmad أهالي (درعا البلد) يعودون لمنازلهم مع استمرار الجيش السوري بتمشيط الحي

وأضاف المراسل: "كما تفقد المحافظ واقع العمل في مخابز (درعا البلد) و(تشرين) الاحتياطيين، الذين تم الإقلاع بالعمل فيها منذ فجر الأمس".

ورافق المحافظ في جولته جميع مدراء الدوائر الرئيسية والمعنيين في القطاع الإغاثي والصحي والتربوي وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة درعا.