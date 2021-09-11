رغم الفضيحة الأمنية في سجن جلبوع... قناة عبرية تنشر خرائط لسجون إسرائيلية.. فيديو 

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن خرائط أخرى لسجون إسرائيلية، رغم الفضيحة الاستخبارية والأمنية في سجن جلبوع الإسرائيلي.

وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن المخطط البنائي والخريطة الكاملة لسجن "شيكما" معروضة ومعروفة للجميع، بل ومنشورة للعلن على شبكة الإنترنت، وهو خطأ أمني واستراتيجي إسرائيلي آخر.

למרות המחדל בכלא גלבוע: עדיין ניתן למצוא באינטרנט את תוכניות הבנייה, האינסטלציה וקווי הביוב של כלא שקמה שבאשקלון@bokeralmog pic.twitter.com/URXALWKpH4 — חדשות 13 (@newsisrael13) September 11, 2021

وأفادت القناة بأن رغم واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، فجر الاثنين الماضي، بعد عثورهم على الخريطة التفصيلية للسجن من على شبكة الإنترنت، فإنه لا تزال الخرائط التفصيلية لبعض السجون وربما كلها معروضة على الشبكة نفسها، حتى الآن.

وأرفقت القناة فيديو كاملا يضم خريطة تفصيلية لسجن "شيكما" ويقع في منطقة عسقلان الإسرائيلية، بما فيها خطوط الصرف الصحي والسباكة والمياه وغيرها من الخطوة العرضية والرئيسية، بمعنى أنه رسم هندسي كامل يساعد على اختراقه بسهولة من قبل الأسرى الموجودين بداخله.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الخريطة توضح أماكن الأسرى الأمنيين والعنابر التي يتواجدون بداخلها.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن مصلحة سجون الإسرائيلية تعكف على البحث عن أنفاق جديدة داخل سجن جلبوع، الذي هرب منه ستة من الأسرى الفلسطينيين، فجر الاثنين الماضي.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، أن مصلحة السجون الإسرائيلية قررت إخلاء قسمين من سجن جلبوع ونقلهما إلى سجون أخرى جنوبي البلاد، في سياق البحث عن أنفاق أخرى داخل السجن نفسه.

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وأوضح الموقع أن هناك تعليمات عسكرية باستمرار تفتيش سجن جلبوع، على وجه الخصوص، وبقية السجون بوجه عام، تخوفا من وجود أنفاق أخرى يمكن للأسرى الفلسطينيين الهروب عن طريقها.

وتمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع، الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، الاثنين الماضي، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

وشهدت مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم السبت، اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في بلدة أم الغنم شمال البلاد.

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وتكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين الباقيين، مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

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