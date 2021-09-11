تبرع "سخي" من ابن سلمان يصعد بأموال منصة "إحسان" الخيرية لمليار ريال

قدّم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "تبرعا سخيا" إلى المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وهو ما رفع إجمالي التبرعات للمنصة إلى مليار ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، أن ولي العهد تبرع بمبلغ قيمته 10 ملايين ريال.

وقالت الوكالة إن هذا التبرع يأتي انطلاقا من حرص ولي العهد محمد بن سلمان على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، لافتة إلى أنه قدم تبرعا سابقا للمنصة في شهر رمضان الماضي.

واعتبرت أن هذه بادرة من ولي العهد السعودي داعمة لمختلف المجالات التي تغطيها منصة إحسان بشمولية، باعتبارها منظومة تقنية تعمل بالتكامل مع الجهات الرسمية.

وتتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الإشراف على منصة إحسان، وتمكنها تقنيا منذ انطلاقها قبل 5 أشهر.

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