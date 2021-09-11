الأمن العام السعودي يستعرض نجاحاته الأمنية... فيديو

نشر الأمن العام السعودي، اليوم السبت، مقطع فيديو استعرض من خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تحققت في الفترة القليلة الماضية.

ونشر الأمن العام السعودي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"، استعرض عبرها نجاحاته الأمنية خلال الفترة الماضية، من بينها الإشارة إلى القبض على مواطن في مدينة الرياض يقود مركبته بتهور على أحد الطرق السريعة.

ولفت شريط الفيديو الخاص بالأمن العام السعودي إلى اصطدام المواطن من مدينة الرياض بعدة مركبات، في وقت عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وذلك بالتوازي مع إلقاء القبض على مواطن في وادي الدواسر، عمد إلى بإطلاق النار على عامل في إحدى محطات الوقود بسبب خلاف بينهما، مما نتج عنه إصابة العامل.

ومن بين القضايا التي طرحها شريط الفيديو، إلقاء القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في مدينة الرياض، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة، حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ يقدر 40.564 ألف ريال.

واستطرد شريط الفيديو أنه تم القبض على مخالفين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في مدينة الرياض، قاما بارتكاب 31 جريمة كاملة، قضت بسرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع تحت الإنشاء.

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