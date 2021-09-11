جهاز أمني كردي: سقوط 3 صواريخ قرب مطار أربيل شمالي العراق

أعلن جهاز أمني كردي، مساء اليوم السبت، سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل قرب مطار أربيل الدولي بشمال العراق.

ونقلت "رويترز" عن شاهد أنه سمع دوي ستة انفجارات على ما يبدو في هجوم على مطار أربيل الذي يستضيف قوات أمريكية.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل.

وفي الوقت الذي قال فيه شهود عيان لوكالة سبوتنيك إن سماع دوي الانفجارات لايزال متواصلا، أعلن محافظ أربيل أنه يتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار.

يتبع...