الحكومة اليمنية: هجوم "أنصار الله" على ميناء المخا ألحق دمارا هائلا

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في الحكومة اليمنية، أن الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" على ميناء المخا ألحق دمارا هائلا بالمرافق التشغيلية للميناء ومخازن المواد الغذائية فيه.

وأشار الوزارة في بيان لها إلى أن "الهجوم جاء تزامناً مع جهود السلطة المحلية لإعادة تأهيل الميناء وتشغيله بصورة أولية لاستقبال المواد التجارية والمساعدات الإنسانية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

ولفتت الوزارة إلى أن "الهجوم على منشأة مدنية ما كان ليحدث لولا إفلات الميليشيا المتمردة من العقاب عن جرائمها المتكررة في حق الشعب اليمني في مختلف مناطق اليمن".

ودعت الوزارة في بيانها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى إدانة الجرائم الحوثية واتخاذ موقف حازم إزاءها ومعاقبة مرتكبيها وعدم مقابلتها بالصمت.

وأكدت على أن الهجوم "يعد تحدياً صارخاً لكل الجهود الدولية والأممية لتخفيف الأزمة الإنسانية والعمل على إنهاء الحرب في البلاد".

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، أن جماعة "أنصار الله"، استهدفت ميناء المخا في محافظة تعز غربي البلاد، بهجوم صاروخي وجوي مزدوج.

وأشارت إلى أن "الحوثيين استهدفوا البنية التحتية لميناء المخا (غربي تعز) بأربعة صواريخ وثلاث طائرات مُسيرة".

وأضافت أن "الهجوم الصاروخي والجوي جاء بعد دقائق من زيارة وفد حكومي من وزارة النقل لتدشين العمل بالميناء".

وفي السياق، أبلغت مصادر محلية، وكالة "سبوتنيك"، بأن خمسة انفجارات على الأقل سمع دويها في ميناء المخا.

وأضافت المصادر أن الانفجارات ناجمة عن هجوم بصواريخ وطائرات مُسيرة على مخزن مساعدات إنسانية وإغاثية في الميناء.

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