تونس تخشى من موجة خامسة لكورونا الشهر المقبل

شددت اللجنة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في تونس على أهمية التلقيح ضده، وذلك من أجل الحيطة من الموجة الخامسة في شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وحذرت عضو اللجنة، رافلة تاج، في تصريحات للقناة الوطنية التونسية أن الموجة الخامسة لفيروس كورونا ستزامن عودة التلاميذ إلى المدارس، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.

وأوضحت تاج أنه يمكن تحقيق مناعة جماعية بعد تلقيح 6 ملايين شخص، لافتة إلى أن التطعيمات تحمي الأفراد من ارتفاع نسب الوفيات بسبب (كوفيد-19)، وتحمي من تعكرات الفيروس.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت أن نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد تراجعت، وأن نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا ووصلت إلى 16.35%.

وفي بيانها عن الوضع الوبائي حول فيروس كورونا في البلاد أكدت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي وفيات فيروس كورونا ارتفع وذلك منذ ظهور الفيروس في البلاد خلال شهر آذار/ مارس 2020، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 23451 حالة.

وبلغت الإصابات الجديدة بالفيروس، ما بين يومي الأحد والثلاثاء، 1282 إصابة و21 وفاة.

ويرقد المصابون في المستشفيات الخاصة والعامة، بينما يخضع 117 مصابا منهم للتنفس الاصطناعي.