فتح مجمعات سكنية مخصصة لكأس العالم في قطر للاجئين الأفغان الهاربين من بلادهم

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تلغرام" مقاطع فيديو لمجموعة من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من بلادهم وتم نقلهم إلى دولة قطر.

ونشرت وكالة "سبوتنيك" مقاطع الفيديو على صفحتها على "تلغرام" وكتبت "قطر توطن اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان في فيلات مريحة بنيت خصيصا لكأس العالم لكرة القدم 2022".

وقد ظهر في المقاطع المنشورة عائلات في مجمع سكني جديد، بالإضافة إلى أشخاص يقومون بالاعتناء بالأطفال في حضانة خاصة فتحت داخل إحدى المجمعات السكنية الجديدة في دولة قطر للمواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من بلادهم مؤخرا.

يذكر أن "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.