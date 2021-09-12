مسؤول لبناني: هناك قرار متخذ بإنهاء سعد الحريري ومشروعه السياسي

كشف الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، اليوم الأحد أن هناك قرار حاسم بإنهاء المشروع السياسي لـ"تيار المستقبل" وزعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

وجاءت تصريحات وهاب خلال مقابلة خاصة على قناة "الجديد" اللبنانية قال خلالها: "هناك قرار مُتخذ بإغلاق منزل سعد الحريري وأعتقد أن الرئيس الحريري انتهى كمشروع".

وأوضح وهاب أن "شروط صندوق النقد قاسية ويجب ان يُرفع الدعم خطوة خطوة" معتبرا أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يقبل بإقالة حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، ورئيس الجمهورية العماد ميشال ​عون​ لا يملك القدرة على ذلك".

وفي سياق أخر قال وهاب: إن الحكومة الجديدة جاءت باتفاق دولي وهي ستعمل وأي حكومة جديدة ستألف في لبنان لن تكون مثل سابقاتها وتحديدا قبل 17 تشرين.

كما أشار وهاب إلى أن وصول الباخرة الإيرانية إلى طرطوس، مضيفا أن السيد حسن نصرالله سيعلن غدا دخول الصهاريج إلى لبنان.