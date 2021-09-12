بينيت عن هروب الأسرى الفلسطينيين: سلسلة ضخمة من الأخطاء والفشل المستمر

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، على عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، فجر الإثنين الماضي.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، صباح اليوم الأحد، أن عملية هروب الأسرى الفلسطينيين هي سلسلة ضخمة من تكرار الأخطاء والفشل المستمر، مؤكدا أن بعض أنظمة الدولة الإسرائيلية تدهورت خلال السنوات الأخيرة.

בנט על בריחת המחבלים: "רצף עצום של טעויות וכשלים, חלק ממערכות המדינה התנוונו בשנים האחרונות" | שידור חיhttps://t.co/JqtZ1Fgmde@HGoldich pic.twitter.com/W6k2m8ktyV — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 12, 2021

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وجود إخفاقات كبيرة وواضحة في مصلحة السجون في بلاده، مؤكدا أنه سيحاسب من تقع عليه هذه المسؤولية، وبأن بلاده عانت خلال السنوات الماضية، ويقصد بها ولاية بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، عانت من التدهور والإخفاق في كثير من أنظمة الدولة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشفت قناة عبرية النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي، فجر الإثنين الماضي.

הבריחה מכלא גלבוע | רה"מ @naftalibennett בפתח ישיבת הממשלה: "כמות והאנרגיה והמאמצים שהושקעו כדי לתקן רצף טעויות וכשלים שפשוט לא היו צריכים לקרות היא עצומה. חלק ממערכות המדינה התנוונו בשנים האחרונות"@MoriahAsraf — גלצ (@GLZRadio) September 12, 2021

وأفادت القناة العبرية الـ12 بأن تحقيقات جهاز "الشاباك" ومصلحة السجون الإسرائيليين أشارا إلى أن النفق الذي حفره الأسرى الفلسطينيين الستة استمر أكثر من 6 أشهر، وربما أكثر من ذلك.

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وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الأسرى الستة قاموا بتنفيذ خطة محكمة جدا للهروب من السجن، ونفذوها بدقة شديدة، حتى لحظة خروجهم من النفق، مؤكدة أنهم لم يتلقوا أي مساعدة خارجية، وبأنهم انقسموا إلى 3 مجموعات، وما أوقفهم عن السير هو التعب والجوع فحسب.

בנט על בריחת המחבלים מהכלא: "רצף עצום של טעויות וכשלים"https://t.co/AOJGfXTeWE — ערוץ 20 (@arutz20) September 12, 2021

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين، فجر الإثنين الماضي، من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة، شمالي إسرائيل، ومساء الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم، فيما تكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين، مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

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وقال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شفتاي، تعليقا على استمرار البحث عن نفيعات وكمامجي: "إنهما في حالة من اليأس وقد يرتكبان عملا متطرفا"، وأوعز بتأمين المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة شمالي البلاد.

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