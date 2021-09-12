عزف موسيقى فيلم عربي شهير عند استقبال الكاظمي في طهران... فيديو

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى العاصمة طهران لمناقشة عدة ملفات بينها العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.

ونقلت شبكة "روداو" لحظة استقبال الكاظمي من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأنغام موسيقى الفيلم العربي الشهير "الرسالة".

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات بين العراق وإيران.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في طهران مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "علاقتنا مع العراق ليست علاقة جوار بل متجذرة ووطيدة ونعتقد أنه بالرغم من إرادة أعداء البلدين يمكننا تعزيز العلاقات".

ومن جانبه، قال الكاظمي إن "موقفنا ثابت تجاه علاقتنا مع إيران"، كما تم مناقشة "ملفات اقتصادية كخط السكك الحديد والتبادل التجاري وزيادته بما يخدم مصالح الشعبين".

وأعلن الكاظمي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، وتلقته "سبوتنيك" اليوم، أن الزيارة إلى طهران العاصمة الإيرانية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق التعاون قائلا: "إن العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري بالمنطقة".

وشهدت مراسم الاستقبال عزف النشيدين الوطنيين لكل من العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثم جرى استعراض حرس الشرف. pic.twitter.com/OrOnSEsAZ4 — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 12, 2021

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يشار إلى أن الكاظمي قد زار العاصمة الإيرانية طهران، في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، لتصبح زيارته المرتقبة، الأحد، الثانية له منذ توليه الحكم في العراق.