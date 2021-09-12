مستشار الرئيس المصري يكشف خطة عودة الدراسة في بلاده

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، اليوم الأحد، عن خطة عودة الدراسة في الجامعات والمدارس في بلاده.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY الصحة المصرية: لن يسمح لأي معلم بدخول المدارس من دون الحصول على اللقاح ، مساء اليوم الأحد، عن تاج الدين أن الدراسة ستبدأ في المدارس الفترة المقبلة، والجامعات يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم ما قبل الجامعي والجامعي، لديهم خططهم المتعلقة بعودة المدارس والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، على أن الفئات المحتاجة إلى تطعيم الأنفلونزا الموسمية عليهم الحصول على اللقاح هذا العام، حتى لو أخذت تطعيم كورونا، مؤكدا أنه بجانب التطعيم الذي أصبح إلزامي على الفئات، التي من الممكن تطعيمها.

وأوضح مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية أنه سيتم تطعيم أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب في الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن ما قبل التعليم الجامعي سيتم تطعيم فئات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من الفئات الممكن تطعيمها.

ونادى عوض تاج الدين بالحفاظ على الوسائل الوقائية والنظافة التامة والمستمرة، مع تعقيم الأماكن ومحاولة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب والعاملين، مشددا على وجوب استخدام الكمامات في المدارس والجامعات، إضافة إلى أخذ التطعيمات.

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