لبنان يحصد كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية

أعلنت مصادر مختصة في الشأن الرياضي عن تتويج عاشق السباقات الرقمية للسيارات، سامي نخلة (15 عاما)، بلقب أول بطولة كأس "تويوتا جازو" للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُنظم في المنطقة التي اختُتمت في الأردن أمس السبت.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان صادر عن تويوتا اليوم السبت: "البطولة الرقمية التي استمرت يومين، نسخة لعالم السباقات الحقيقية لكن باستخدام واحدة من أكثر ألعاب محاكاة القيادة على الإنترنت تقدما، جران توريسمو سبورت".

— Thrustmaster Official (@TMThrustmaster) September 11, 2021

وفي تصريح صحفي، قال نديم حداد، المسؤول عن السباقات الرقمية بجوردن موتورسبورت "بالوطن العربي هذا شي جديد، هادي البطولة هي الأولى من نوعها اللي بتجمع خليني أحكي عدد كبير من الدول مع بعض وكبير من المتسابقين مع بعض".

وعقب التتويج علّق المتسابق اللبناني الفائز بالسباق، سامي نخلة على الفوز قائلاً: "المسابقة صار لي من وأنا صغير بحبها، هيدا شغف لإلي وهلا أنا كتير مبسوط إني فزت باللقب".

أما المتسابق الأردني، عز بسطامي قال "الوطن العربي إحنا عمرنا ما كان عندنا سباقات رقمية، فهاي أول مرة، هاي هي البداية للوطن العربي إن شاء الله أروح من هون للأعلى، الأردن وبلاد تانية إن شاء الله وتنتشر، بدنا نشوف شباب اللي أصغر منا يبلشوا بهاي الرياضة عشان يصير عندهم محبة لرياضة السيارات بشكل عام".

وأفادت مصادر مشاركة أن البطولة أُقيمت تحت رعاية الاتحاد الدولي للسيارات.

الجدير بالذكر أنه شارك في البطولة 22 متنافسا من لبنان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية وقبرص وتونس وموريتانيا وعُمان والأردن.