العراق يوافق على 80 ألف زائر إيراني ضمن ملفات مهمة يبحثها الكاظمي في طهران

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، حسين علاوي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، عن أبرز وأهم ملفات زيارة رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي إلى إيران والاتفاق على السماح بدخول ضعف عدد الزائرين الإيرانيين للمشاركة في مراسم دينية تقام قريبا ً.

وبين علاوي، أنه تم الاتفاق بين رئيس مجلس الوزراء العراقي، الكاظمي، مع الحكومة الإيرانية على السماح بدخول نحو 80 ألف زائر إيراني إلى العراق بعد أن كان الاتفاق على 40 ألفا.

وأضاف، أن رئيس الحكومية والوفد المرافق له، يحمل مجموعة ملفات في زيارته إلى طهران، وهي سياسية وأخرى تتعلق بالسياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والاستثمار، وتركيز الأوراق المشتركة يدخل في إطار المراجعة للعلاقة بين البلدين.

وأستطرد علاوي، أن العراق الآن يرعى الحوار الإيراني السعودي، والمنطقة دائما بحاجة إلى الحوار وتفعيل الملفات المشتركة لأن أي مشكلة في إيران تنعكس سلبا على العراق والعكس.

وأكمل، كما يبحث رئيس مجلس الوزراء العراق، الملفات العالقة مع إيران المتعلقة بالغاز ودعم مؤسسات الطاقة الكهربائية به، ومشكلة المياه بين البلدين، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالسياسة والوضع الاقتصادي.

الجدير بالذكر يشهد العراق بداية من الأسبوع المقبلة زيارة مليونية يشارك بها أبناء البلاد من مختلف المحافظات والزائرين من الخارج على رأسهم الإيرانيين، لإتمام مراسم إحياء الذكرى الأربعينية لاستشهاد الإمام الحسين في كربلاء وسط البلاد.

وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد أنه تم الاتفاق على إلغاء التأشيرات بين العراق وإيران.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات رئيسي خلال مؤتمر صحافي في طهران مع رئيس الوزراء العراقي قال خلاله "أخطرني رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإلغاء التأشيرات بين البلدين وهو ما يصب في المصلحة المشتركة".

ترأس رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi ، ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي، الاجتماع الموسع بين الوفدين العراقي والإيراني، الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الايرانية طهران . pic.twitter.com/JK0rPWvERI — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 12, 2021

وأضاف قائلا: "علاقتنا مع العراق ليست علاقة جوار بل متجذرة ووطيدة ونعتقد أنه بالرغم من إرادة أعداء البلدين يمكننا تعزيز العلاقات".

ومن جانبه، قال الكاظمي إن "موقفنا ثابت تجاه علاقتنا مع إيران"، كما تم مناقشة "ملفات اقتصادية كخط السكك الحديد والتبادل التجاري وزيادته بما يخدم مصالح الشعبين".

وأضاف أن العراق يطمح لبناء أفضل العلاقات مع دول الجوار.

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى إيران في زيارة رسمية على رأس وفد كبير رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.