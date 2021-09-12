تسجيل
15:52 GMT12 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج

    مصر تطلق منظومة إلكترونية تنظم العمل الأهلي ومهلة حتى يناير للجمعيات القائمة لتوفق أوضاعها

    © Sputnik . salma khtab
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050122867_0:27:1200:702_1200x675_80_0_0_5554887fda992ae90e934f2f0e84af8c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109121050122973-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7/

    أطلقت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، منظومة إلكترونية شاملة، الأولى من نوعها لتسجيل وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وهي خطوة تأتي في إطار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الصادر في عام 2019.

    القاهرة - سبوتنيك. وبحسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، اليوم، من المقرر أن ينطلق الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظومة، بداية من الأربعاء المقبل، وسيكون لدى الجمعيات الموجودة بالفعل مهلة حتى العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل، للتسجيل في المنظومة الجديدة لتوفيق أوضاعها أو سيتم حلها عبر حكم قضائي.

    علم مصر
    © flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
    التضامن المصرية: أكثر من نصف مليار جنيه منح تلقتها الجمعيات الأهلية في شهرين

    كما تتيح المنظومة الجديدة إشهار الجمعيات الجديدة وتوفيق أوضاع الجمعيات الموجودة بالفعل بالإخطار، بمجرد التسجيل على الموقع، ما لم تبدِ وزارة التضامن الاجتماعي أي ملاحظات أو اعتراضات على إجراءات تسجيل الجمعية خلال ستين يوما.

    وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، خلال مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن إطلاق المنظومة الجديدة، "اليوم نطلق المرحلة الثانية من ميكنة منظومة العمل الأهلي، وهي مرحلة توفيق الأوضاع، وسيتم إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل"، والتي ستشمل 26 خدمة للجمعيات الأهلية، والتي نص عليها القانونى 149 لسنة 2019 (قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية)".

    وأوضحت القباج أن "المدى الزمني المسموح للجمعيات حتى يتم تسجيلها وإشهارها هو عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، والذي سينتهى في 11 كانون الثاني/ يناير 2022"، وأكدت "الجمعية التي لم تسجل أو توفق أوضاعها وفق القانون الجديد سيتم حلها بحكم قضائي".

    في السياق ذاته، قال مستشار وزير التضامن، عمرو لاشين، خلال المؤتمر، إن "المنظومة الجديدة توفر إمكانية إشهار الجميعات بالإخطار الالكتروني، وتوفر قاعدة بيانات كاملة للمصريين والأجانب العاملين في العمل الأهلي، وستوفر رقم قومي موحد لكل جمعية عاملة في مصطز

    ولفت لاشين إلى أن "18 ألف جميعة من أصل نحو 52 ألف جميعة أهلية عاملة في مصر قدموا طلبات لتوفيق أوضاعهم في المرحلة الأولى من إطلاق المنظومة"، مؤكد "نتوقع أن يزيد هذا الرقم بعد الإعلان عن المنظومة بالكامل".

    يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في عام 2019، قد صدرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، وبحسب نص القانون، فإن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني أمامها فترة عام واحد لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد.

    وأثار هذا القانون جدلا واسعا داخل مصر وخارجها، فبينما اعتبرته الحكومة المصرية ومؤيدو القانون ضروريا لتنظيم عمل المجتمع المدنية ولمحاصرة نشاط المنظمات الداعمة للإرهاب، اعتبرته العديد من منظمات المجتمع المدني المصري والأحزاب وعدد من القوى السياسية أنه يسعى لمنع نشاط منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية المصرية، ويعطي الدولة الحق في السيطرة على المجتمع المدني بالكامل، حيث حظر القانون أي عمل ذو طبيعة سياسية على الجمعيات، وفرض على الجمعيات ضرورة تحديث البيانات حول أنشطتها شهريا.

    >> يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر اليوم مع سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    مصر .... حملة شعبية لمنع قيام أحزاب دينية
    لماذا يسعى برلمانيون إلى تعديل قانون الأحزاب في مصر؟
    التضامن المصرية: أكثر من نصف مليار جنيه منح تلقتها الجمعيات الأهلية في شهرين
    مصريون يرفضون الأحزاب الدينية
    برلمانية مصرية تستنكر تصريحات بان كي مون بشأن قانون الجمعيات الأهلية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضيوف على السجادة الحمراء ضمن جمهور الحاضرين العرض الأولي لفيلم (Qui Rido Io \ The King of Laughter) في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ 78، إيطاليا 7 سبتمبر 202
    أحداث الأسبوع في صور
    اكتمال بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2
    اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك