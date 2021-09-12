الأمم المتحدة تعلن بدء توزيع مساعدات في غزة بدعم قطري

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أنه سيجري صرف دفعة جديدة من المساعدات للمحتاجين في قطاع غزة ضمن الآلية المشتركة مع قطر وإسرائيل يوم غد الاثنين.

القاهرة - سبوتنيك. وأعلن مكتب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، في بيان: "غدا، ستبدأ بعض العائلات المستضعفة في غزة، من بين ما يقرب من 100 ألف مستفيد، في تلقي مساعداتهم كجزء من برنامج الأمم المتحدة للمساعدة النقدية الإنسانية".

وتابع: "العائلات المؤهلة ستستمر في تلقي إخطارات خلال الأيام القادمة لإعلامهم بتسجيلهم، وموعد تلقي مساعدتهم. يأتي ذلك بالإضافة إلى المساعدات المستمرة للمحتاجين في غزة التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة".

في ذات السياق، قال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير غندلمان: "مثلما نشر رسميا، تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة، حيث يتم تمرير المنحة بواسطة كوبونات، وليس بواسطة حقائب تحمل أموالا نقدية مثلما كان الأمر سابقا".

وأضاف غندلمان: "عندما سيتم إيجاد مخطط مناسب يضمن عدم وصول هذا الأموال لتمويل أنشطة إرهابية، سيطرحه وزير الدفاع على رئيس الوزراء. المخطط السابق لن يتكرر".

زار رئيس الجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، القطاع مطلع الشهر الجاري، بعد الاتفاق على تنفيذ مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، والتي تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتشمل التفاهمات الجديدة صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من خلال الأمم المتحدة عبر "برنامج الغذاء العالمي" التابع لها، حيث تتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع تلك المساعدات شهريا، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدا، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال الشهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

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