مصرع 12 شخصا بحادث سير شمال غربي الجزائر والرئيس تبون يعزي عائلات الضحايا

شهدت محافظة النعامة شمال غربي الجزائر، اليوم الأحد، حادثا مأساويا راح ضحيته 12 شخصا وأصيب 6 آخرون.

ووقع الحادث لدى اصطدام شاحنة بحافلة لنقل المسافرين في بلدية البيوض الواقعة على بعد 20 كم شمال مدينة المشرية أكبر مدن محافظة النعامة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن حزنه الشديد لوفاة 12 شخصا في الحادث.

وكتب تبون في تغريدة بحسابه على تويتر: "كم هو أليم ومحزن أن تفقد الجزائر أبناءها في حوادث مفجعة، كالذي شهدته منطقة واد خبازة بالنعامة"، مضيفا "تعازيّ الخالصة لأهالي الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى".

كم هو أليم ومحزن أن تفقد الجزائر أبناءها في حوادث مفجعة، كالذي شهدته منطقة واد خبازة بالنعامة.

تعازيّ الخالصة لأهالي الضحايا و تمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) September 12, 2021

وتحصد حوادث الطرق سنويا أرواح آلاف الجزائرين وسط مطالبات بتشديد الإجراءات الرادعة لمخالفي قوانين السير.

وبحسب معطيات رسمية، سجلت الجزائر العام الماضي 18949 حادث مرور، أسفر عن مصرع 2844 شخصا، بانخفاض قدره 13.16% عن عام 2019.