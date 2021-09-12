العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

وحسب "وكالة الأنباء السعودية-واس"، فقد أمر الملك سلمان أمرا بإعفاء المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه، وعين الأستاذ عب دالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل بدلا منه بمرتبة وزير.
#عاجل #أمر_ملكي: يُعين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لـ #خادم_الحرمين_الشريفين بمرتبة وزير.#واس pic.twitter.com/E56tlAQo1t
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 12, 2021
كما أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيين بدر القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس ماجد المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.
#عاجل #أمر_ملكي: يُعين الأستاذ / بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.#واس pic.twitter.com/hMKMfQH6fU
— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 12, 2021
وكان العاهل السعودي، أقال يوم الثلاثاء الماضي، مدير الأمن العام خالد بن قرار بن غانم الحربي، وأحاله إلى التحقيق بتمة ارتكاب تجاوزات ومخالفات بهدف "الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".
ووجه الملك سلمان إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في البلاد لاستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بهذه التهم، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم ضمن القوانين والأنظمة النافذة، مع تبليغ هذه الأوامر للجهات المختصة في السعودية لاعتمادها وتنفيذها.
يمكنكم متابعة أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)