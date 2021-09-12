الصحة المصرية تكشف سبب تأخر وصول رسائل الحصول على اللقاح رغم التسجيل منذ أشهر

وجه رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، اليوم الأحد، طلبا إلى من سجلوا منذ عدة أشهر ولم يتم التواصل معهم للحصول على اللقاح.

ودعا الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، من سجّلوا منذ عدة أشهر ولم يتم التواصل معهم للحصول على اللقاح، أن يعيدوا التسجيل مرة أخرى، لوجود أخطاء في إدخال البيانات.

وأوضح أن "من يُعيد تسجيل بياناتهم سيتلقى رسالة بعد 48 ساعة بالمكان الذي يحصل فيه على لقاح كورونا"، مشيرا إلى أن أكثر من عشرة ملايين مواطن حصلوا على اللقاح حتى الآن.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إنّ "حالات الإصابة بكورونا التي تتلقّى العلاج في المستشفيات، لم تُشكّل ضغطًا على المنظومة الصحية، مضيفا أن أجهزة التنفس الصناعي متوفرة، كما أن عدد الحالات داخل الرعاية المركزة ليس بالكبير.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 458 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، مواطنيه الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك تزامنا مع بداية الموجة الرابعة في البلاد. وقال في كلمته باحتفالية "أبواب الخير" في العاصمة الإدارية الجديدة إنه "باعتباره مسؤولا عن شعب مصر لا يملك سوى الله تعالى وكفى به".

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