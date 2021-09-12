السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

أعلنت وزارة الطاقة السودانية إن الخرطوم تتوقع التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع شركة أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه قد بدأت بالفعل شحنات بعض المنتجات من قبل شركة النفط السعودية المملوكة للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن "مختصين في مجال الطاقة من البلدين وقعوا مذكرة تفاهم للطاقة بشكل عام، وإن الاتفاقية المستهدفة مع أرامكو تهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة ومستدامة من المشتقات النفطية للسودان".

وقالت الوزارة إنه جرى مناقشة الاتفاقية على خلفية تحرير السودان لسوق الوقود في الآونة الأخيرة، وأن شركة أكوا باور السعودية تتطلع إلى فرص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

ويزور السودان وفد من المسؤولين والشركات السعودية لمدة يومين لإجراء محادثات حول الاستثمارات المحتملة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والتعدين والتكنولوجيا.

وبلغت جملة المشروعات الاستثمارية التي طرحتها الحكومة السودانية للجانب السعودي، 124 مشروعاً في مختلف المجالات منها (٧٧) مشروعا ًمطروحاً للشراكات بين القطاع الخاص والعام، و47 مشروعا للاستثمار، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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