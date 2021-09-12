جورج قرداحي: مسيرتي الإعلامية لم تنته بمنصب الوزير

صرح وزير الإعلام اللبناني الجديد، جورج قرداحي، بأن مسيرته الإعلاميه لم تنته بعد أن أصبح وزيرا.

وأوضح وزير الإعلام اللبناني قائلا: "مسيرتي الإعلامية لم تنته فهي مهنتي، وأنا حضرت للوزارة من عملي كإعلامي ولكن الآن لا يوجد برامج وعندما تتواجد سأحاول تظبيط أموري".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت تمهيدا لاستلام منصب وزير الإعلام، حسبما ذكر موقع "في الفن".

ورفض قرداحي التحدث عن أي أمور تتعلق بمنصبه في الوقت الحالي، حيث يرى أنه من اللياقة ألا يخوض في أمور المنصب الجديد إلا بعد استلام مهامه بشكل رسمي، ومقابلة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة.

وتوجه قرداحي إلى لإعلام اللبناني برسالة قال فيها: "أنتوا ليكوا دور كبير وأطالبكم بالابتعاد عن مناخ الإحباط والتكسير في البلاد ونعطي جرعة أمل للناس وأن نعطي الحكومة الجديدة فرصة، فالبلد خربانة ويجب أن يساعدنا الإعلام للنهوض بالبلاد مرة أخرى".

وفي وقت سابق، قال الدكتور ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، إن الحكومة اللبنانية الجديدة بتركيبتها ونسيجها الحالي هي حكومة اختصاصيين وخبراء، مشيرا إلى أن الوزراء جاءوا من خارج الاصطفافات السياسية.

وأكد ياسين أن الحكومة الجديدة تتمتع بكامل الصلاحيات التي نص عليها الدستور، وجاءت من أجل إنقاذ الوضع المتأزم والمتردي في لبنان.

وأشار إلى أن من مهام هذه الحكومة هو إجراء الانتخابات التشريعية والنيابية والبلدية المقبلة، كما أن من ضمن مهامها أيضا وقف الانهيار الحاد والمتدرج الذي تسرب في لبنان على مدار أكثر من عامين.