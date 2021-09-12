إسرائيل تشن غارات جوية على مواقع شمالي وجنوبي قطاع غزة

أفاد مراسل قناة "العربية" بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، على مواقع شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وقالت وكالة أنباء "صفا" إن الطائرات الإسرائيلية، قصفت أهدافا في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما استهدفت موقعا للمقاومة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وموقعا شمال القطاع.

جاء ذلك ردا من الجانب الإسرائيلي على إطلاق صاروخ من قطاع غزة تسبب في إصابة 6 مستوطنين إسرائيليين، مساء الأحد، خلال هروبهم إلى الغرف المحصنة بعد تفعيل صفارات الإنذار في سديروت.

وكانت صفارات الإنذار دوت في سديروت ومحيط غلاف غزة في أعقاب إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، وقد تم اعتراضه من قبل القبة الحديدية.

يتبع...