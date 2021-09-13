إضافة اللغتين الروسية والأوكرانية للخط الساخن للسياحة المصرية

أضافت وزارة السياحة والآثار المصرية رسميا اللغتين الروسية والأوكرانية إلى خدمة الخط الساخن الخاص بها.

وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن الوزارة أخطرت غرفة المُنشآت والمطاعم السياحية، بإضافة اللغتين الأوكرانية والروسية لخدمة الخط الساخن الخاص بالوزارة رقم 19654، بهدف تلقى استفسارات وشكاوى السائحين طوال أيام الأسبوع.

وقالت الوزارة فى خطابها للغرفة، إن الخط الساخن يتلقى المكالمات بعدة لغات، منها: الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للسائحين، وايجاد حلول لأى مشكلة طارئة سريعا.

وتسمح خدمة الخط الساخن بالتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين، لتوفير سبل الراحة لهم خلال قضائهم فترة إجازتهم فى مصر.

وتأتي تلك الخطوة فى إطار سياسة الحكومة المصرية الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة، كما تتزامن مع بدء الزيادة فى معدلات الحركة الوافدة إلى المقاصد المصرية، وعودة السياحة الروسية واستثماراً للزيادة فى نسب الحركة الوافدة من أوكرانيا.

يذكر أن الطيران المباشر بين مصر وروسيا، قد توقف في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

واستؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة، عام 2018؛ لكن قرار توقف رحلات الطيران العارض (شارتر)، من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، ظل سارياً، حتى استكمال مجموعة من الاشتراطات الأمنية، التي طلبتها موسكو.

وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل سنوياً ملايين السياح الروس؛ وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر، عام 2015، نحو 2.3 مليون سائح من روسيا.

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