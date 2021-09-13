ليلة عسكرية بعنوان "الرعب الأعظم" جنوبي لبنان

كشفت صحيفة لبنانية، صباح اليوم الاثنين، عن مناورة عسكرية نفذتها عناصر تابعة لحزب في جنوب لبنان، ليلا، تحت عنوان "الرعب الأعظم".

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنه "بشكل علني وغير مسبوق نفذت مئات العناصر التابعة لـ"حركة أمل" في منطقة النبطية الواقعة جنوبي لبنان مناورة عسكرية ليلا".

شو بيقصد نبيه بري بها العرض ( الرعب الأعظم) دخلكم باقي الاحزاب له ما حكيت عن دويلة امل والله ما بيسترجوا 🤭🤭🤔🤔 pic.twitter.com/W9hDwVObyl — lalalend71@hotmail.com (@lalalend71hotm1) September 13, 2021

وأكدت مصادر قريبة من "أمل" للصحيفة أن "نحو ألفَي عنصر خرجوا من نقاط عسكرية وأمنية للحركة، بمواكب مؤلّلة بين البلدات الجنوبية".

وبحسب شهود عيان، خرجت سيارات رباعية الدفع تُرفع عليها أسلحة متوسطة، فيما تزوّد العناصر بالرشاشات الخفيفة. كما توزعت على مداخل عدد من البلدات وأحيائها، من دون أن يتداخلوا مع المارة.

وأتت المناورة بعد انتهاء دورة عسكرية لمئات الحركيين قبل انطلاق العرض العسكري، الذي استمر لساعات طويلة ليلا، ولم تستبعد مصادر معنية استمرارالمناورة في اليومين المقبلين.