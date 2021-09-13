الكشف عن سبب ظهور البرك الحمراء في البحر الميت... صور

كشفت مصادر في وزارة المياه والري الأردنية السر وراء ظهور برك المياه الحمراء وتربتها في البحر الميت.

وقالت مصادر في الوزارة إن الفحوصات الكيميائية لبرك المياه الحمراء كشفت عن احتواها على نسب كبيرة جدا من المعادن، بما في ذلك المنغنيز والحديد.

وأرجعت المصادر في حديثها لموقع "رؤيا الإخباري" ذلك إلى هبوط منسوب البحر وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

وقالت إنها بانتظار الانتهاء من فحص جميع العينات المأخوذة من تلك البرك إلى جانب الفحوصات البيولوجية.

من جانبه، قال نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور إن هناك 3 تفسيرات لظهور تلك البرك الحمراء في البحر الميت.

شاهد خبير أردني يفسر ظاهرة المياه الحمراء في منطقة البحر الميت https://t.co/DrU2kEWHFH pic.twitter.com/4l2i5Vkd2t — مزمز (@mzmznet) September 12, 2021

وقال في حديثه للموقع إن التفسير الأول يدور حول ظهور طبقة أرضية تحتوي على أكاسيد الحديد والمنغنيز ومعادن أخرى قامت بإذابة تلك الأكاسيد ما أدى إلى اكتساء البرك باللون الأحمر.

ولفت إلى أن ذلك ربما أيضا ناجم عن نوع معين من الطحالب والبكتيريا التي تنمو في المياه المالحة تكونت نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، نافيا أن يكون ما ظهر نفطا كما روج البعض.

وأكد النسور أن الاحتمال الثالث يدور حول إمكانية أن تكون تلك البرك اكتسبت لونها نتيجة فعل بشري.

وأمس الأول (السبت)، رصد مواطنون في الأغوار الجنوبية ظهور برك بلون بني غامق لأول مرة في منطقة غور الحديثة قريبا من الطريق الدولي باتجاه العقبة.