الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا جنوبي الضفة بدعوى محاولة طعن أحد جنوده... فيديو

أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بدعوى محاولته طعن أحد جنوده جنوبي الضفة الغربية.

وقال الجبش الإسرائيلي في بيان إن الحادث وقع قرب مفترق طرق بالقرب من مجمع مستوطنات غوش عتصيون الاستيطاني قرب مدينة الخليل، لافتا إلى أنه أطلق النار على المهاجم دون وقوع إصابات في صفوف قواته.

وتداولت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب يرقد على الأرض ممددا بلا حراك تحيطه قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي.

כל הכבוד ללוחם שירהhttps://t.co/96TqrT9IeD — תורת לחימה (@Torat_IDF) September 13, 2021

من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن المهاجم حاول طعن مقاتل من لواء "كفير" قام بتأمين المكان وتم تحييده بإطلاق النار.

ניסיון הפיגוע בצומת גוש עציון: פלסטיני ניסה לדקור חייל צה"ל ונורה. החייל לא נפגע. המחבל נפצע מהירי ופונה לקבלת טיפול רפואי@carmeldangor pic.twitter.com/TqTGrD459p — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2021

وأشارت إلى أن إصابة الشاب الفلسطيني من متوسطة إلى خطيرة، وأنه تم نقله إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس.

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