أبوظبي تعلن عن تراجع معدل الإصابة بكورونا إلى 0.2%

أعلنت أبوظبي، اليوم الاثنين، عن تراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بحسب المكتب الإعلامي للأخيرة.

وأرجعت اللجنة هذا الانخفاض إلى تفعيل استراتيجية مكافحة الجائحة، والتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن من بين الإجراءات المطبقة في استراتيجية الإمارة "تكثيف حملات التطعيم لكافة أفراد المجتمع وحملات خاصة بالفئات الأكثر عرضة للإصابة".

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تعلن عن تحقيق انخفاض في نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة. pic.twitter.com/pzOJF6ryMM — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 13, 2021

كما شملت الاستراتيجية تطبيق منظومة متكاملة للتقصي الوبائي عن الحالات الإيجابية بـ فيروس كورونا والمخالطين لها، فضلا عن تطبيق البروتوكولات الخاصة بالقطاعات الحيوية كالتعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية.

وأشارت اللجنة إلى أن استخدام التقنيات الحديثة للكشف عن حالات الإصابة بكورونا، بما في ذلك تقنية المسح EDE، فضلا عن تفعيل منظومة المرور الأخضر لدخول الأماكن العامة، والإشراف الصارم على تطبيق الإجراءات، كان له أثر كبير في خفض معدلات الإصابة.