تركي آل الشيخ يهدد كل من يخترق خصوصية حسابه على أحد وسائل التراسل

هدد رئيس الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، كل من يخترق خصوصية حسابه على أحد وسائل التراسل الشهيرة.

وطالب آل الشيخ في تغريدة له، أمس الأحد، باحترام خصوصية هاتفه الذكي أو حسابه على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب"، بعد أن لاحظ استقباله لكم كبير من الأفكار والمقترحات من أجل هيئة الترفيه السعودية.

وأكد أنه لن يقرأ أي اقتراح أو فكرة أو مشروع يتم إرسالها على هاتفه، وأنه في المقابل سيعمل حظرا (بلوك) لصاحب الرسالة قبل قراءتها.

وتابع موضحا أن هناك منصات مخصصة لتلك الأمور، وأن هناك مبنى لهيئة الترفيه السعودي يتلقى أي أفكار ذات جدوى وحقيقية وجديدة.

واعتبر تركي آل الشيخ في بيانه على "تويتر" أن من يرسل أفكارا على هاتفه الخاص أمر "غير مجد ويتعب نفسه ويتعبنا معاه"، بحسب قوله.

ارجو احترام خصوصية الجوال او الواتس اب… لن اشاهد اي اقتراح او فكرة او مشروع يتم ارساله على الجوال…بالعكس سأبلك قبل قراءة الرسالة…فيه منصات مخصصة لهذه الاشياء… وفيه مبنى لهيئة الترفيه يستقبل اي فكرة مجدية وحقيقية وجديدة…اللي يرسل على الجوال غير مجدي ويتعب نفسه ويتعبنا معاه ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 12, 2021

​يشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أجرى مؤخرا عملية جراحية ناجحة، بعد تعرضه لنزيف ظل يعاني منه منذ 3 أشهر، وأنه دخل بسببه غرفة العناية المركزة.

وأشار الصحفي السعودي، الموظف في هيئة الترفيه السعودية، عبد الله مخارش إلى أن آل الشيخ تأخر في إجراء العملية نظرا لصعوبتها، كما أن تأخير إجرائه لها ضاعف من صعوبتها.

وفي أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد العملية الجراحية الصعبة، كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية عبر حسابه على "تويتر"، مطمئنا محبيه ومتابعيه: "الحمد الله، أنا بخير، وأشكر كل من سأل، لا أراكم الله مكروه".

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