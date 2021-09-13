قطر: طالبنا "طالبان" باحترام حقوق المرأة

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين 13 سبتمبر/أيلول، إن الدوحة طالبت حركة طالبان باحترام حقوق المرأة.

وأوضح الوزير القطري في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، أنهم طالبوا حركة طالبان باحترام حقوق المرأة، من خلال تقديم أمثلة عديدة لدول إسلامية تلعب فيها المرأة دورًا نشطًا في المجتمع.

وأشار وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان بالدوحة إلى أن عشرات الرعايا الفرنسيين لا يزالون في أفغانستان، وأكد وزير الخارجية الفرنسي من جانبه أن باريس تعمل مع قطر لإجلائهم.

وكانت أمريكا وبعض الدول الأوربية قد وجهت الشكر إلى قطر لجهودها في عمليات الإجلاء، من مطار كابول.

ونجح فريق تقني من قطر في إعادة فتح مطار كابول أمام الرحلات الدولية، عقب توقفه عن العمل فترة طويلة.

وقد غادر نحو 200 راكب، أول أمس الخميس، بينهم مواطنون أمريكيون، مطار كابول، في أول رحلة تقل أجانب من العاصمة الأفغانية منذ انتهاء عملية الإجلاء الموسعة التي قادتها الولايات المتحدة في 30 أغسطس/ آب، وبمساعدة قطرية، حيث تأتي الرحلة التي تطير إلى الدوحة في الوقت الذي تواصل فيه حركة طالبان فرض سيطرتها على مقاليد السلطة في البلاد.

وعملت قطر كوسيط مركزي بين حركة طالبان والمجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، ونقلت العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية سفاراتها من كابول إلى الدوحة في أعقاب استيلاء الحركة على السلطة.

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