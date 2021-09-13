بالصور..تكسير وعراك على الصلاحيات في وزارة الخارجية اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، عن وقوع إشكال كبير في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بين وزيرة الدفاع ونائب رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية بالوكالة، زينة عكر، والأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور أظهرت حجم التكسير الذي حصل في مكاتب وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت.

اشكال وتضارب في وزارة الخارجية اللبنانية pic.twitter.com/7JBh3YP7pe — القرار ELQarar (@elqarar) September 13, 2021

وأفاد موقع "tayyar.org" اللبناني نقلا عن شهود عيان أن العراك حصل بين أمن الوزيرة وموظفين تابعين للأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي وذلك بسبب رفض الأخير تسليم البريد للوزيرة السابقة عكر.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك": إنه "تم الإعتداء على الأمين العام للوزارة هاني شميطلي من قبل مرافقي الوزيرة عكر وهم ضباط بالجيش اللبناني عندما كان يصوّر اقتحام الوزيرة عكر لمكتبه".

وأضاف المصدر إلى أن "الإشكال بدأ حينما جاءت عكر برفقة نجّارين بهدف تقسيم مكتب شميطلي، وهو ما دفع الأخير إلى الاعتراض وإغلاق باب مكتبه معتبرا أن الوزيرة اصبحت بلا صلاحيات اليوم".

ما حصل في وزارة الخارجية

اساءة جديدة الى صورة لبنان..

ولا يمكن السكوت عن المداهمة البعيدة عن الأصول لأمانتها العامة والإعتداء على موظفيها و التكسير فيها ، ومخالفة القوانين والاعراف.

على القضاء التحقيق فورا لتحديد المسؤوليات بما يحفظ لوزارة الخارجية صورتها ولموظفيها كرامتهم: — Dr. Mohamad AlHajjar (@DrMohamadHajjar) September 13, 2021

وغرد النائب في البرلمان اللبناني محمد الحجار على حسابه في تويتر ‏"ما حصل في وزارة الخارجية، إساءة جديدة إلى صورة لبنان، ولا يمكن السكوت عن المداهمة البعيدة عن الأصول لأمانتها العامة والاعتداء على موظفيها و التكسير فيها، ومخالفة القوانين والاعراف.

وتابع قائلا: "على القضاء التحقيق فورا لتحديد المسؤوليات بما يحفظ لوزارة الخارجية صورتها ولموظفيها كرامتهم".