بالفيديو.. عملية اغتيال في وضح النهار في بيروت

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو لعملية قتل واغتيال أحد المواطنين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع الفيديو الذي ظهر فيه شبان يحملون الأسلحة والرشاشات الحربية ويدخلون أحد المحلات ويطلقون النار، وبعدها يقومون بالفرار على متن دراجات نارية.

وكتبت الصفحة نقلا عن شهود عيان أن 3 أشخاص مجهولي الهوية أقدموا على الدخول إلى منزل أحد المواطنين، حيث أطلقوا النار عليه وأصابوه في رقبته، ما أدى إلى مفارقته الحياة.