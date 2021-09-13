إعلام: مدينة مأدبا الأردنية تفوز بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022

أعلنت وزارة السياحة والآثار الأردنية، اليوم الاثنين، فوز مدينة مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022، لتحقيقها المعايير التي وضعتها المنظمة العربية للسياحة.

وقال وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز في بيان إن اختيار مأدبا عاصمة للسياحة العربية سيساعد في تنشيط حركة السياحة في المدينة بشكل خاص وفي الأردن بشكل عام.

ورأى الوزير أن اختيار المدينة الأردنية سوف يؤدي كذلك إلى جذب المشاريع الاستثمارية الرائدة في كافة المجالات، بحسب موقع "عمون".

وأوضح وزير السياحة أن وزارته تسعى إلى أن تصبح مدينة "مأدبا" مركزا للتراث الحضاري والديني وموطنا للفسيفساء والحرف اليدوية في المملكة.

وأشار إلى أن المدينة تتميز بأنها غنية بالتراث والعراقة والمعالم الأثرية والدينية، وتشتهر بالمعالم التاريخية، والطبيعية الخلابة مثل الوديان المميزة والإطلالات الجبلية الفريدة من نوعها.

من جانبها ذكرت المنظمة العربية للسياحة في تهنئة موجهة إلى وزارة السياحة الأردنية أنها تبذل ما في وسعها بالتعاون مع الوزارة من أجل تنمية وتطوير السياحة بالأردن وتحويل المملكة إلى قبلة سياحية خاصة للعرب.