كوبيش وبوريطة يبحثان المستجدات على الساحة الليبية

استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش لدى وصوله للعاصمة الرباط.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "استقبل السيد ناصر بوريطة، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في هذا البلد، السيد يان كوبيش".

وبحث بوريطة وكوبيش في مقر وزارة الخارجية المغربية المستجدات على الساحة الليبية، بما في ذلك ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المفترض إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما بحثا ملف خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتوحيد المؤسسات وفي مقدمتها القوات المسلحة.

وشهدت الرباط على مدى الأسبوعين الماضيين حراكا ليبيا كبيرا، بدأ بزيارة قام بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ثم أخرى لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتعهد المغرب بتقديم الدعم اللازم لليبيا لتجاوز أي عراقيل تواجه إجراء الانتخابات.