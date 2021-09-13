مصر: ارتفاع إصابات كورونا بأكثر من 72% منذ بداية سبتمبر

كشفت البيانات الرسمية في مصر، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا الجديدة في أنحاء البلاد بمعدل كبير للغاية منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري تزامنا مع الموجة الرابعة من الوباء.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان، سجلت مصر 481 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس "سارس كوف 2"، بنهاية مساء الأحد.

وحسبما نقل موقع "مصراوي"، فإن إصابات الوباء في مصر زادت منذ بداية الشهر الحالية بأكثر من 72%، حيث ارتفعت من 279 إصابة إلى 481 إصابة.

بالأمس، وجه محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الوقائية والصحية،، تحذيرا لمواطنيه بشأن متحورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد تاج الدين أن بلاده تمر، حاليا، بالموجة الرابعة من فيروس كورونا، مع تزايد أعداد المصابين بالمرض، مشددا على وجوب اتباع القواعد والاحتياطات الوقائية والاحترازية اللازمة، مع ضرورة تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، بهدف تقليص الحد من انتشار المرض.

وناشد عوض تاج الدين من لديه التهاب فيروسي التزام منزله، وعدم الخروج منه لفترة معينة، مع استخدام المناديل وقت السعال أو الكحة على أن يتم التخلص منها مباشرة، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، مواطنيه الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك تزامنا مع بداية الموجة الرابعة في البلاد.

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