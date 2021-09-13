بعد الأسلحة الإثيوبية... السودان يضبط شحنة ضخمة من المتفجرات الفائقة

ضبطت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، مجموعة ضخمة من الذخيرة الثقيلة في شرق البلاد، في واقعة تأتي عقب ضبط شحنة أسلحة مهربة عبر إثيوبيا الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، ضبطت قوات الدعم السريع في قطاع البحر الأحمر مجموعة من المتفجرات في منطقة قبّول، التي تقع جنوب سواكن، وتضمنت الشحنة 69 دانة من طراز"بي- 10" المضادة للدروع والطائرات ومصفحات نقل الجنود.

وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات إلى قيادة القطاع، وأشرف عليها والي البحر الأحمر، والذي أشاد بدور قوات الدعم السريع في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية مكتسبات البلاد.

فيما قال المقدم رامي آدم الطيب، قائد قوات الدعم السريع قطاع البحر الأحمر، أن هذه الضبطية تاتي ضمن الأعمال النوعية للقوات والتي ترمي إلى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وفي حين لم تبين السلطات أي تفاصيل حول مصدر أو غرض استخدام هذه المتفجرات، أعلنت السلطات السودانية، الأسبوع الماضي، ضبط شحنة أسلحة في مطار الخرطوم الدولي عبر طائرة قادمة من أديس أبابا.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين في السودان، إن الشحنة المضبوطة تشمل 72 صندوقا، تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية، مشيرا إلى أن ثمة جزءا من الشحنة تسرب من المطار إلى جهة غير معروفة، وذلك حسب "صحيفة السوداني" السودانية.

فيما قالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، إن شحنة الأسلحة التي تم ضبطها في مطار العاصمة السودانية الخرطوم تحتوي على بنادق للصيد، وحصلت على الموافقة الأمنية وتم ترخيصها.

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