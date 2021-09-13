وقفة احتجاجية لانتقالي حضرموت تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب " شرعية الفنادق"... صور وفيديو

نفذ أعضاء من الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بمشاركة قيادتها المحلية بمديرية المكلا اليومين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية، أمام ديوان المحافظة في المكلا، تنديدا بسوء الأحوال المعيشية والوضع الاقتصادي المتردي.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية مئات المواطنين من المكلا وقيادات المجلس الانتقالي، حيث رفعت شعرات نددت بما وصفته "فساد شرعية الفنادق".

© Sputnik انتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية

وطالب المشاركون في الاحتجاجات دول التحالف بوقف التعامل معها وطردها من "فنادق الرياض" ، على حد تعبيرهم.

© Sputnik انتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية

وبحسب موقع "نخبة حضرموت"، الذي شارك البيان الختامي للاحتجاج، الذي تلاه نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بالمحافظة، علي صالح الهميمي، الذي أشار إلى أن قيادة المجلس الانتقالي هي جزء من هذه الجماهير، التي "تتجرع المعاناة ولن تكون إلا إلى جانب هذه الجماهير التي فوضتها ".

© Sputnik انتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية

وحمل الهميمي "شرعية الفنادق" مسؤولية "البؤس والشقاء" الذي يعاني منه المواطنين، داعيا "الأشقاء في التحالف العربي إلى التخلي عنها (شرعية الفنادق)، وعدم خذلان شعب الجنوب الذي انتظر منهم العون والتعاطف مع قضيته العادلة".

القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، تدعو أبناء المكلا عامة إلى الخروج والتصعيد صباح غداً الاثنين بوقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى ديوان المحافظة للتنديد بفساد شرعية الفنادق وتردي الخدمات بالمحافظة

"مطلبنا إغلاق البزبوز فأبناء #حضرموت أولى بنفطهم"#ارهاب_الاصلاح_باليمن pic.twitter.com/Aq9Sye0MfL — خالد الناخبي (@khalednakhbe) September 12, 2021

وحذر الهميمي، من الانفجار الذي نوه إلى أن لمس بوادره في المكلا في "تظاهرات غاضبة لا تفرق بين الصح والخطأ، وبين المظاهرات السلمية، وأعمال الفوضى التي يقتصر تأثيرها على مواطني المدينة نفسها".

© Sputnik انتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية

ودعا البيان الأجهزة الأمنية المعنية في المحافظة إلى القيام بواجبها في حفظ الأمن العام وحماية الممتلكات الخاصة و العامة، والتعامل بحكمة مع التفهم لحالة الغضب والغليان التي تسود الشارع وتجنب وعدم استخدام الرصاص الحي لردع المحتجين.