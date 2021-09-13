وقفة احتجاجية لانتقالي حضرموت تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب " شرعية الفنادق"... صور وفيديو

وشارك في الوقفة الاحتجاجية مئات المواطنين من المكلا وقيادات المجلس الانتقالي، حيث رفعت شعرات نددت بما وصفته "فساد شرعية الفنادق".
وطالب المشاركون في الاحتجاجات دول التحالف بوقف التعامل معها وطردها من "فنادق الرياض" ، على حد تعبيرهم.
وبحسب موقع "نخبة حضرموت"، الذي شارك البيان الختامي للاحتجاج، الذي تلاه نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بالمحافظة، علي صالح الهميمي، الذي أشار إلى أن قيادة المجلس الانتقالي هي جزء من هذه الجماهير، التي "تتجرع المعاناة ولن تكون إلا إلى جانب هذه الجماهير التي فوضتها ".
وحمل الهميمي "شرعية الفنادق" مسؤولية "البؤس والشقاء" الذي يعاني منه المواطنين، داعيا "الأشقاء في التحالف العربي إلى التخلي عنها (شرعية الفنادق)، وعدم خذلان شعب الجنوب الذي انتظر منهم العون والتعاطف مع قضيته العادلة".
القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، تدعو أبناء المكلا عامة إلى الخروج والتصعيد صباح غداً الاثنين بوقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى ديوان المحافظة للتنديد بفساد شرعية الفنادق وتردي الخدمات بالمحافظة— خالد الناخبي (@khalednakhbe) September 12, 2021
"مطلبنا إغلاق البزبوز فأبناء #حضرموت أولى بنفطهم"#ارهاب_الاصلاح_باليمن pic.twitter.com/Aq9Sye0MfL
وحذر الهميمي، من الانفجار الذي نوه إلى أن لمس بوادره في المكلا في "تظاهرات غاضبة لا تفرق بين الصح والخطأ، وبين المظاهرات السلمية، وأعمال الفوضى التي يقتصر تأثيرها على مواطني المدينة نفسها".
ودعا البيان الأجهزة الأمنية المعنية في المحافظة إلى القيام بواجبها في حفظ الأمن العام وحماية الممتلكات الخاصة و العامة، والتعامل بحكمة مع التفهم لحالة الغضب والغليان التي تسود الشارع وتجنب وعدم استخدام الرصاص الحي لردع المحتجين.
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