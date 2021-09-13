4 أنواع من الطائرات الحربية تشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 91… صور

تشارك 4 أنواع من الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية السعودية في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 91، التي تقام في الـ 23 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

ذكرت ذلك وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، في تدوينة على "تويتر"، تضمن صورا لأنواع الطائرات المشاركة في احتفالات المملكة بيومها الوطني.

تعلن #وزارة_الدفاع عن هوية طائرات القوات الجوية الملكية السعودية التي ستشارك في إحتفالات المملكة بـ #اليوم_الوطني91. pic.twitter.com/YN2xSl139D — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 13, 2021

وتشير الصور التي نشرتها وزارة الدفاع السعودية، أن الطائرات المشاركة ستكون من طراز "تايفون" و"تورنادو" و"إف 15 إس" و"إف 15 سي".

يذكر أن السعودية تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام.

ويعود تاريخ الاحتفال باليوم الوطني السعودي إلى عام 1932 ميلادية (1351 هجرية)، عندما أصدر الملك عبد العزيز آل سعود مرسوما ملكيا يقضي بتحويل اسم المملكة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية.

© Sputnik / Mohamed Hassan معلومات عن القوات الجوية السعودية

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