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    وحدة لتحلية المياه المالحة

    شركة مصرية تعلن إنشاء أول مشروع لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في مرسى علم

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    أعلنت شركة " كرم سولار"، (KarmSolar) المصرية العاملة في مجال توليد وتوزيع الطاقة الشمسية، تدشين شركة جديدة لتقديم حلولا لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية في مرسى علم المصرية.

    وأشارت KarmSolar في بيان إلى أن الشركة الجديدة، تحمل اسم "KarmWater"، ونصت الاتفاقية المؤسسة للمشروع على تشييد الشركة أول محطة تحلية مياه في منتجع مرسى شقرة.

    مزارع أسماك في دلتا النيل بمصر
    © AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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    وأوضح البيان بأن الشركة الجديدة تعمل على تصميم وبناء وتشغيل محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية حسب مقاييس ومعايير مُتفق عليها، والتي توفر لعملاء مثل المصانع والمزارع والمنتجعات مياهاً عذبة ونظيفة عبر اتفاقيات شراء المياه.

    ولفت البيان إلى أن "محطات تحلية المياه مُكلفة للغاية بسبب ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء المرتبطة بهذه التكنولوجيا التي تصل إلى 60% من تكاليف تحلية المياه"، مشيرا إلى أن محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية تعمل على تخفيض تكاليف الطاقة المُستخدمة بشكل كبير، ما يُخفض من التكلفة الكلية لتشغيل المحطة ويجعل خيار تحلية المياه أكثر توفيرًا للعملاء المحتملين.

    ونقل البيان عن أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة "كرم سولار"، تأكيده على أن توقيع أول اتفاقية للشركة الجديدة مع منتجع مرسى شقرة "يؤكد لنا وللسوق مدى فاعلية تحلية مياة البحر بالطاقة الشمسية، ويدفعنا نحو توسيع عروضنا التجارية بالنسبة لحلول تحلية المياه. نظرًا للوضع الراهن لموارد مصر المائية".

    وأضاف بأن المشروع الرئيسي لـ"KarmWater" فى منتجع مرسى شقرة عبارة عن محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية وتنتج 200 متر مكعب من المياه العذبة يوميًا، لافتا إلى أن هذه الكمية تغطي 100٪ من احتياجات المياه للمنتجع.

    ولفت إلى أنه "نظرًا لأن المشروع تم إنشاؤه بموجب اتفاقية شراء مياه، فإن منتجع مرسى شقرة لا يخضع لأي استثمار مبدئي وسيشتري مياهًا تعتمد على الطاقة المتجددة وبسعر أقل بكثير من السعر السابق للمياه".

    وبحسب البيان يعمل فريق "KarmWater" على تنفيذ حلول متكاملة لتخزين المياه عبر الطاقة الشمسية وهو ما سيتيح للعملاء من القطاع الزراعي ضخ المياه وتخزينها بتكلفة منخفضة، باستخدام الطاقة الشمسية، لاستغلالها لاحقًا في الري.

    وأشار البيان إلى أن الشركة تأمل في تقديم هذه التكنولوجيا إلى السوق في المستقبل القريب كحل محتمل سيساعد في التخفيف من أثر مشكلة عجز المياه على مستوى الدولة وصعوبة الوصول إليها.

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