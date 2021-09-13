صحيفة: أول دولة خليجية تدرس نقل العطلة الأسبوعية إلى الأحد بدلا من الجمعة

كشف وسائل إعلام بريطانية، عن دولة خليجية تدرس تعديل عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، تماشيا مع الاقتصاد العالمي، مشيرة أنها ستكون الدولة العربية الرابعة بعد المغرب وتونس وموريتانيا.

وقالت "صحيفة ذا تايمز" البريطانية، إن الحكومة الإماراتية تنظر في هذه المسألة. لكنها لم توضح طبيعة المصادر التي استندت إليها مكتفية بالقول، إن "تعديل عطلة نهاية الأسبوع أثار تباينا في الآراء بين مواطنين، ونفته الحكومة الإماراتية في السابق".

ونقلت الصحيفة الأكاديمي عبدالخالق عبدالله الذي تساءل هل الأفضل الإبقاء على الجمعة والسبت أم تغيره إلى السبت والأحد؟، ليرد عليه المحامي المعروف الدكتور حبيب الملا، معتبرا أن المقترح له عدة جوانب إيجابية، ومشددا على أنه ليس مع أو ضد الفكرة.

تحقيق صحيفة تايمز البريطانية عن نقاش قديم جديد في #الإمارات حول اجازة نهاية الأسبوع هل الأفضل الإبقاء على الجمعة والسبت أم تغيره إلى السبت والأحد د حبيب الملا @DrHabibAlMulla مع التغير انسجامًا مع الإمارات العالمية وانا مع الإبقاء على ما نحن علية تأكيدًا لما تبقى لنا من خصوصية https://t.co/BW8o5QLsoC — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 13, 2021

حتى أكون دقيقا دكتور أنا لست ضد ولا مع الفكرة. رأيي أن الموضوع فيه جوانب إيجابية والقرار في نهاية الأمر للحكومة https://t.co/TDWzgWh7MQ — حبيب الملا (@DrHabibAlMulla) September 13, 2021

​وسبق أن أجرت الإمارات تعديلا بالفعل على عطلة نهاية الأسبوع في العام 2006، حيث أحالتها إلى الجمعة والسبت ليكون أول أيام العمل يوم الأحد، وذلك بدلا من عطلة يومي الخميس والجمعة التي كان معمولا بها آنذاك.