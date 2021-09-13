السيسي يعلق على لقاء بينيت: تحدثنا بصراحة جدا وشجاعة حول العديد من القضايا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تسعى دائما للسلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "بصراحة جدا وشجاعة حول العديد من القضايا".

والتقى السيسي، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ ، بحضور وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وبحسب موقع قناة صدى البلد، تعقيبا على اللقاء: "تحدثنا بصراحة جدا وشجاعة حول العديد من القضايا، ولا زال هناك الكثير من الحديث من أجل المنطقة، نحن دائما في مصر نسعى للسلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "حتى في قضايانا وأزمة سد النهضة التي وجدت فيها تفاهم مشترك مع الجانب الإسرائيلي قلت أنه لا بد أن يحل في إطار من التفاوض والحوار الحيوى".

وضم وفد رئيس الورزاء الإسرائيلي آيال هولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الاسرائيلية بالقاهرة.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان له، أنه أكد أن مصر تلعب دورا ملموسا في الحفاظ على الاستقرار الأمني بقطاع غزة وحل قضية الأسرى والمفقودين، واصفا اللقاء بـ"المهم جدا والجيد جدا".

وبحسب البيان، أضاف بينيت أنه "أنهى زيارة أولى عند الرئيس المصري"، قائلا: "صنعنا خلال اللقاء، في مقدمة الأمر البنية التحتية لإقامة علاقة متينة، تمهيدا لمواصلة الاتصالات بيننا".

وتابع: "بحثنا سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والسبل لتعميق العلاقات وتعزيز مصالح بلدينا. إسرائيل باتت تنفتح على دول المنطقة والأساس للاعتراف طويل الأمد هذا هو السلام بين إسرائيل ومصر. لذا علينا في الطرفين بذل جهود لتعزيز هذه العلاقات وهذا ما قمنا به اليوم".

وختم البيان بالتأكيد على أن اللقاء بحث سلسلة من الملفات, بما فيها سبل تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين, وخصوصا توسيع رقعة التجارة المتبادلة، بالإضافة إلى التطرق لسلسلة من القضايا الإقليمية والدولية.